مجلس الأمة

الشاهين يسأل عن التحقيق في إصابة 4 مهندسين بانفجار محطة تحويل

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وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، جاء فيه: «تعرضت محطة التحويل الرئيسية السالمية (B) لانفجار أدى إلى إصابة 4 مهندسين كويتيين أحدهم مازال يرقد في العناية «المركزة»، وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 – هل تم تشكيل لجنة تحقيق في الحادثة، إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنتائج التحقيق والاجراءات التي تم اتخاذها؟
2 – ماهي معايير السلامة والأمان داخل المحطات؟ وما هي ضمانات سلامة الصيانة في المحطات الكهربائية؟
3 – هل تقوم الوزارة بالتأمين الصحي على المهندسين المنتسبين للوزارة من مخاطر العمل ومشاقه؟

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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