اقتصاد

المركزي الصيني يحذر من خطورة انهيار بنك «سيليكون فالي»

منذ يومين
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نقلت بلومبرغ نيوز اليوم السبت عن شوان تشانغ نينغ نائب محافظ بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” أن البنك يعتقد أن انهيار بنك سيليكون فالي يظهر أن التحولات السريعة في السياسة النقدية بالاقتصادات المتقدمة لها آثار خطيرة على الاستقرار المالي.

الجدير بالذكر أن إفلاس بنك “سيليكون فالي” يعد أكبر انهيار لبنك أمريكي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

يشار إلى أن بنك “سيليكون فالي” احتل في نهاية العام الماضي المرتبة السادسة عشر في الولايات المتحدة من حيث قيمة الأصول التي بلغت 209 مليار دولار أمريكي وقيمة ودائع تتجاوز الـ 175.4 مليار دولار.

منذ يومين
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صورة studiopress

studiopress

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