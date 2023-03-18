اقتصاد

بورصة قطر تخسر 47 مليار ريال في أسبوع.. والمؤشر عند أدنى مستوى منذ 28 شهراً

منذ 4 ساعات
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خسرت بورصة قطر أكثر من 47 مليار ريال من قيمتها السوقية في خمس جلسات متتالية من تداولات الأسبوع الثالث لشهر مارس الجاري ، ما ساهم في انخفاض إجمالي القيمة السوقية بنسبة 7.6% وصولاً الى 571 مليار ريال وفق بيانات رسمية.

كما فقد المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع الماضي  أكثر من 826 نقطة من رصيده و سجل تراجعاً بنسبة 7.7% ليغلق عند  مستوى 9910 نقطة، (الأدنى منذ نوفمبر 2020).

وتأثرت بورصة قطر الأسبوع بموجة  البيع التي قادتها المؤسسات الأجنبية على خلفية المخاوف من إنهيار ( بنك سيلكون فالي ) وتعثر بنوك أخرى ، بالإضافة الى إقرار عدد من العموميات التوزيعات النقدية للعام 2022 ، و تطبيق المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتس راسل في جلسة ختام تداولات الأسبوع.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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