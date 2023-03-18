بورصة قطر تخسر 47 مليار ريال في أسبوع.. والمؤشر عند أدنى مستوى منذ 28 شهراً

خسرت بورصة قطر أكثر من 47 مليار ريال من قيمتها السوقية في خمس جلسات متتالية من تداولات الأسبوع الثالث لشهر مارس الجاري ، ما ساهم في انخفاض إجمالي القيمة السوقية بنسبة 7.6% وصولاً الى 571 مليار ريال وفق بيانات رسمية.

كما فقد المؤشر العام لبورصة قطر الأسبوع الماضي أكثر من 826 نقطة من رصيده و سجل تراجعاً بنسبة 7.7% ليغلق عند مستوى 9910 نقطة، (الأدنى منذ نوفمبر 2020).

وتأثرت بورصة قطر الأسبوع بموجة البيع التي قادتها المؤسسات الأجنبية على خلفية المخاوف من إنهيار ( بنك سيلكون فالي ) وتعثر بنوك أخرى ، بالإضافة الى إقرار عدد من العموميات التوزيعات النقدية للعام 2022 ، و تطبيق المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتس راسل في جلسة ختام تداولات الأسبوع.