شعيب شعبان: إعفاء مَن يقل راتبه عن 100 دينار من زيادة الرسوم الصحية

تقدّم النائب شعيب شعبان باقتراح برغبة، لإعفاء الوافدين الذين تقل رواتبهم عن 100 دينار من قرار الرسوم الصحية رقم 383 لسنة 2022.

وقال شعبان في مقترحه إن بعض العاملين الوافدين في القطاعين العام والخاص رواتبهم الشهرية لا تتجاوز المئة دينار، وبعضهم يعانون من تأخر صرف رواتبهم لأشهر عدة، مما يؤدي بشكل مباشر إلى عدم اهتمامهم بتلقي العلاج الطبي حال تعرضهم لعارض صحي، ومما قد يؤدي إلى انتكاس الحالة المرضية لعدم قدرتهم على تحمّل نفقات العلاج الطبي، كما جاء في قرار وزير الصحة 383 لسنة 2022.

واقترح «1- إعفاء العاملين الوافدين، الذين لا تتجاوز رواتبهم مئة دينار من القرار الوزاري 383 لسنة 2022» «2 – إعفاء عامل النظافة في القطاعين العام والخاص، وحراس المنشآت والمباني الحكومية والخاصة، والمهني في الحرف البسيطة».