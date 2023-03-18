أمنيات

ضبط 2500 حبة مخدرة بحوزة آسيوي في مطار الكويت «T5»

منذ 4 ساعات
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تمكّن رجال الجمارك بمطار الكويت T5 من ضبط 2500 حبة مخدرة بحوزة وافد آسيوي حاول إخفاءها بين الملابس الموجودة في حقيبته الشخصية.
من جهة أخرى، قام رجال الجمارك بمطار T5 بضبط وافد آسيوي حاول تهريب كيس بوزن كيلو تقريباً يحتوي على بودرة مشتبه بها، إضافة إلى عدد من حبوب المؤثرات العقلية، وحاول إخفاء المضبوطات في أمتعته الشخصية، وتمت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص.
ومن جانبه، أفاد مدير إدارة المطارات أسامة الشامي بأن زيادة أعداد الضبطيات في جميع المطارات تدل على وعي المفتشين الجمركيين، وحرصهم على أداء عملهم على أكمل وجه، متوجهاً لهم بالشكر والتقدير.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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