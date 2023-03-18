ماسك: سنتصدى للتلاعب بالرأي العام على تويتر عبر الذكاء الاصطناعي

(CNN)- نشر الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، إيلون ماسك، الجمعة، عدداً من التغريدات بشأن التعديلات التي ستشهدها منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة خلال الفترة المقبلة.

وقال الملياردير الأميركي إنه «خلال الشهور المقبلة سنستخدم الذكاء الاصطناعي لرصد وتحديد محاولات التلاعب بالرأي العام من خلال هذه المنصة».

وشبَّه ماسك الذكاء الاصطناعي بالقط قائلاً «لنرى؛ ماذا ستصطاد لنا؟».

وفي سياق متصل قال الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إن جميع أكواد المنصة الخاصة بتوصية التغريدات ستكون مصادر مفتوحة بداية من 31 مارس الحالي.

وأضاف الملياردير الأميركي في تغريدة «الخوارزمية الخاصة بنا مفرطة التعقيد وليست مفهومة بشكل كامل داخلياً، وسيكتشف الناس أموراً سخيفة، لكننا سنعالج الأمور فور وقوعها».

وكشف ماسك أن تويتر تطور نظاماً أحدث قائلاً «نحن نطور نهجاً أكثر بساطة لخدمة المزيد من التغريدات الجذابة، لكن الأمر لا يزال قيد التطوير»، موضحاً أن النهج الجديد «سيكون مصدراً مفتوحاً».

وشدد ماسك على أن «نهج شفافية التكويد سيكون مصدراً لإحراج بالغ في بداية الأمر، لكنه سيقود نحو تحسين سريع في جودة التوصية، والأكثر أهمية أننا نأمل في نيل ثقتكم».

يُذكر أن ماسك كان قد أعلن في وقت سابق أن منصة تويتر تحتاج إلى إعادة كتابة خوارزمياتها البرمجية بالكامل، وجاء هذا التصريح بعد عطل كبير تعرضت له المنصة في السادس من مارس الحالي.