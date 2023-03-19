أحمد محمد العتيبي: حكم «الدستورية» اليوم هو عنوان الحق والحقيقة 

• العملية الانتخابية شابتها العديد من المخالفات والشوائب الدستورية

• أيا كان سبب الإبطال.. فإنه نصر بعد خذلان وحق بعد باطل

أكد المرشح السابق لمجلس الأمة أحمد محمد بن صميم العتيبي أن حكم المحكمة الدستورية اليوم هو عنوان الحق والحقيقة .

وأضاف أنه «لما كانت العملية الانتخابية قد شابتها العديد من المخالفات والشوائب الدستورية والقانونية ، وإيمانا منا بنزاهة القضاء الكويتي ، تقدمنا بطعوننا الانتخابية ليظهر الله تعالى الحق وينصر من وقع عليهم الظلم».

وأشار إلى أنه «أياً كان سبب الإبطال ، فقد كان نصراً بعد خذلان ، وحقاً بعد باطل .. والحمد لله والله المستعان».

الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية، قد قضت صباح اليوم الأحد، ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.