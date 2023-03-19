مجلس الأمة

أحمد محمد العتيبي: حكم «الدستورية» اليوم هو عنوان الحق والحقيقة 

منذ 34 دقيقة
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• العملية الانتخابية شابتها العديد من المخالفات والشوائب الدستورية

• أيا كان سبب الإبطال.. فإنه نصر بعد خذلان وحق بعد باطل 

أكد المرشح السابق لمجلس الأمة أحمد محمد بن صميم العتيبي أن حكم المحكمة الدستورية اليوم هو عنوان الحق والحقيقة .

وأضاف أنه «لما كانت العملية الانتخابية قد شابتها العديد من المخالفات والشوائب الدستورية والقانونية ، وإيمانا منا بنزاهة القضاء الكويتي ، تقدمنا بطعوننا الانتخابية ليظهر الله تعالى الحق وينصر من وقع عليهم الظلم».

وأشار إلى أنه «أياً كان سبب الإبطال ، فقد كان نصراً بعد خذلان ، وحقاً بعد باطل .. والحمد لله والله المستعان».

الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية، قد قضت صباح اليوم الأحد، ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.

منذ 34 دقيقة
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

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