أحمد محمد العتيبي: حكم «الدستورية» اليوم هو عنوان الحق والحقيقة 

• العملية الانتخابية شابتها العديد من المخالفات والشوائب الدستورية
• أيا كان سبب الإبطال.. فإنه نصر بعد خذلان وحق بعد باطل
أكد المرشح السابق لمجلس الأمة أحمد محمد بن صميم العتيبي أن حكم المحكمة الدستورية اليوم هو عنوان الحق والحقيقة .
وأضاف أنه «لما كانت العملية الانتخابية قد شابتها العديد من المخالفات والشوائب الدستورية والقانونية ، وإيمانا منا بنزاهة القضاء الكويتي ، تقدمنا بطعوننا الانتخابية ليظهر الله تعالى الحق وينصر من وقع عليهم الظلم».
وأشار إلى أنه «أياً كان سبب الإبطال ، فقد كان نصراً بعد خذلان ، وحقاً بعد باطل .. والحمد لله والله المستعان».
الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية، قد قضت صباح اليوم الأحد، ببطلان مجلس الأمة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.