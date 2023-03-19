اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.306 في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.58 في المئة لمستوى 0.326 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.77 في المئة لمستوى 0.373 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.40 في المئة لمستوى 0.330 دينار في حين استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يُذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ ساعة واحدة
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صورة studiopress

studiopress

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