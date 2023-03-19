«الشال»: 12 % من إجمالي إنفاق الأسرة الكويتية على الملابس والأقمشة والأحذية

أفاد تقرير «الشال» أن الإدارة المركزية للإحصاء بدأت إجراء مسح ميداني لتقدير مكونات ميزانية الأسرة مع بداية أكتوبر 2019، ولكنه استمر 4 أشهر فقط، وتوقف بسبب ظروف جائحة كورونا، بينما كان المخطط له 12 شهرا، ثم استؤنف في مارس 2020، واستمر 8 أشهر أخرى، وشمل المسح – العينة – 4032 أسرة، كويتية وغير كويتية ممثلة لنسيج المجتمع، وحقق المسح هدفه في وضع أساس جديد لميزانية الأسرة.

وأظهرت نتائج هذا المسح، وباستخدام التصنيف الاستهلاكي الفردي حسب الغرض (COICOP)، المعتمدة من الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، أن متوسط الإيراد الشهري للأسر الكويتية بدون احتساب القيمة الإيجارية المقدرة للمساكن والموزعة حسب حجم الأسرة، بلغ نحو 3.994.9 دينارا، وبلغ متوسط إيراد الأسرة غير الكويتية نحو 1.131.5 دينارا.

وعند النظر إلى تفاصيل مكونات الإيرادات نجد أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسة، أولها جملة الدخول الجارية التي بلغت نحو 2.649.1 دينار للأسرة الكويتية، أي بنحو 66.3% من إجمالي جملة الإيرادات، وبلغت نحو 1.072.1 دينار للأسرة غير الكويتية، أي نحو 94.8% من إجمالي جملة الإيرادات، والجزء الأكبر من هذا المكون هو بند صافي الدخل للمشتغلين بأجر، الذي بلغ نحو 2.338.9 دينار للأسرة الكويتية أي بنحو 88.3% من إجمالي جملة الدخول الجارية، ونحو 58.5% من إجمالي الإيرادات، في حين بلغ نحو 993.6 دينار للأسرة غير الكويتية، أي نحو 92.7% من إجمالي الدخول الجارية ونحو 87.8% من إجمالي الإيرادات.

وثانيها جملة التحويلات الجارية (من الحكومة والآخرين) التي بلغت نحو 1.300.3 دينار للأسرة الكويتية، أي بنحو 32.5% من إجمالي جملة الإيرادات، في حين أنها مثلت نحو 52.1 دينارا للأسرة غير الكويتية، وبنحو 4.6% من إجمالي الإيرادات.

وآخرها مثلت جملة التحصيلات غير الدورية البالغة نحو 45.6 دينارا للأسرة الكويتية أي بنحو 1.1% من إجمالي الإيرادات، في حين أنها مثلت نحو 7.3 دينار للأسرة غير الكويتية أي بنحو 0.6% من إجمالي الإيرادات، وبلغ نصيب الفرد الكويتي والفرد غير الكويتي ضمن الأسرة من متوسط الإيراد الشهري نحو 580.4 دينارا، ونحو 281.8 دينارا على التوالي.

من ناحية أخرى، بلغ متوسط الإنفاق للأسر الكويتية على السلع والخدمات وموزعة حسب فئات الإنفاق الشهري للأسرة بعد احتساب القيمة الإيجارية المقدرة للمساكن نحو 4.138.8 دينار، ولغير الكويتي نحو 1.071.3 دينار.

وكان بند نفقات السكن باحتساب الإيجار التقديري للأسر الكويتية المالكة لمنازلها قد استحوذ على أعلى مرتبة للإنفاق أو نحو 1.044.6 دينار للأسرة الكويتية، أي نحو 25.2% من إجمالي الإنفاق، و209 دنانير للأسرة غير الكويتية بنسبة بلغت نحو 19.5% من إجمالي الإنفاق.

تلاه بند الملابس والأقمشة والأحذية بنحو 495.5 دينارا للكويتيين أي نحو 12% من إجمالي الإنفاق، و100.7 دينار لغير الكويتيين أي نحو 9.4% من إجمالي الإنفاق، وبلغ نصيب الفرد الكويتي الواحد وغير الكويتي من متوسط الإنفاق الشهري نحو 603.1 دنانير، ونحو 266.8 دينارا على التوالي.

وعند تحليل البيانات الموزعة حسب نوع المسكن للأسر الكويتية، نجد أن 52.7% تقطن في فيلا بأكملها، 31% للشقة أو دور في فيلا، 8.9% للشقة في عمارة سكنية و7.4% للبيت العربي، ونجد أن غالبية الأسر غير الكويتية تقطن في شقة بعمارة سكنية وبنحو 66.4%، و22% للملحق، و5.5% للبيت العربي و5% للشقة في دور أو فيلا.

وحازت محافظة الفروانية أعلى تركيز للأسر الكويتية وغير الكويتية ممثلة بنحو 1008 أسر، تليها حولي بعدد 864 أسرة ومن ثم محافظة الأحمدي بنحو 720 أسرة.