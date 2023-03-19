اقتصاد

العراق و«أوبك» يدعوان للتنسيق بين الدول المصدرة لضمان استقرار سوق النفط

منذ ساعتين
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(كونا) – بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع الامين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» هيثم الغيص اليوم الأحد اهم التحديات التي تواجه اسواق النفط العالمية في الوقت الراهن.
وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان ان الجانبين ناقشا سبل العمل على استقرار السوق واهمية التنسيق بين الدول المصدرة للنفط من اجل ضمان عدم تذبذب الاسعار بما يؤثر على الدول المصدرة والمستهلكة معا.
ونقل البيان عن السوداني قوله إن بلاده ماضية في الافادة من الثروة الغازية بنوعيها المستكشف والمصاحب وبما يؤمن افضل العوائد للشعب العراقي ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية والتاثيرات البيئية واثارها الاقتصادية والصحية.
ووصل الغيص الى العراق في وقت سابق اليوم والتقى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني وبحث معه الدور الذي تلعبه «أوبك» و«أوبك بلس» في استقرار الاسواق العالمية فيما شدد الجانبان على اهمية التزام الدول المنتجة باتفاق خفض الانتاج لتحقيق التوازن في العرض والطلب.

منذ ساعتين
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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