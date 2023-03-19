بايدن: سأحارب حتى يدفع المليارديرات حصتهم من الضرائب

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه سيحارب من أجل تحمل المليارديرات حصتهم العادلة من الضرائب.

وتسببت الميزانية التي أعلنها البيت الأبيض مؤخراً للعام المالي 2024 في حالة جدل واسعة، وحاول الرئيس الأميركي الدفاع عنها من خلال بعض التغريدات.

ونشر بايدن عبر حسابه على تويتر رسالة وصلت إليه من شخص يدعى لين، جاء فيها «لقد حان الوقت كي يدفع المليارديرات حصتهم العادلة من الضرائب، نل منهم جو -يقصد الرئيس الأميركي-».

وعلق الرئيس الأميركي على الرسالة قائلاً «نحن نحارب من أجل تحقيق هذا يا لين»، مضيفاً أن «ميزانيتي تطالب بفرض حد أدنى من الضرائب»، موضحاً «لا يجب أن يدفع ملياردير نسبة ضرائب أقل من تلك التي يدفعها معلم المدرسة أو الإطفائي».

وتابع بايدن في تغريدة أخرى «أعتقد أنه من حقك أن تكون مليارديراً إذا كان في مقدورك هذا، لكن يجب عليك دفع حصتك العادلة من الضرائب».

وأضاف بايدن «أعتقد أنك يجب أن تدفع 25 في المئة كحد أدنى للضريبة».

وشدد الرئيس الأميركي «هذه أبسط قواعد العدالة».

وتشمل الميزانية المعلنة من جانب البيت الأبيض زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة والشركات بحد أدنى للضريبة يصل إلى نسبة 25 في المئة على أغنى 0.01 في المئة من الأميركيين، كما حددت الميزانية معدل ضرائب الشركات بنسبة 28 في المئة، ارتفاعاً من 21 في المئة التي فرضت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لكن أقل من 35 في المئة وهي نسبة الضريبة قبل عام 2017.