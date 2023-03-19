«بلومبيرغ»: فيرست سيتيزنز تدرس الاستحواذ على بنك سيليكون فالي

نقلت وكالة بلومبيرغ، عن مصادر مطلعة أن شركة فيرست سيتيزنز بانكشيرز تعكف على تقييم عرض للاستحواذ على بنك سيليكون فالي، وفقاً لـ«رويترز».

وقال التقرير إن مؤسسة أخرى على الأقل تدرس الاستحواذ على البنك المنهار.

ولم يرد أي من سيليكون فالي وفيرست سيتيزنز بانكشيرز حتى الآن على طلب «رويترز» للتعليق خارج ساعات العمل.

وذكرت «رويترز» في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع طلبت من البنوك المهتمة بالاستحواذ على بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر تقديم عروض بحلول 17 مارس.

وتأتي العطاءات في أعقاب سيطرة المؤسسة على سيليكون فالي في العاشر من مارس وعلى سيجنتشر يوم الأحد الماضي، إذ تسبب انهيار البنكين متوسطي الحجم بالولايات المتحدة في إثارة قلق الأسواق المالية العالمية بسبب مخاوف من تسرب تداعيات الأزمة.

وستكون هذه ثاني محاولة من المؤسسة لبيع سيليكون فالي بعد محاولة لم تنجح قبل أسبوع.

وقالت المصادر لـ«رويترز» إن المؤسسة وكالت بنك الاستثمار بيبر ساندلر لإدارة عطاء جديد.