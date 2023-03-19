بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 16.3 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 16.3 نقطة ليبلغ مستوى 7062.17 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.23 في المئة.

وتم تداول 104.5 مليون سهم عبر 6632 صفقة نقدية بقيمة 31.8 مليون دينار «نحو 96.3 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 19.9 نقطة ليبلغ مستوى 5444.48 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.37 في المئة من خلال تداول 28.4 مليون سهم عبر 1882 صفقة نقدية بقيمة 4.2 مليون دينار «نحو 12.7 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 15.8 نقطة ليبلغ مستوى 7855.35 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.20 في المئة من خلال تداول 76 مليون سهم عبر 4750 صفقة بقيمة 27.6 مليون دينار «نحو 83.6 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 17.15 نقطة ليبلغ 5574.15 مستوى نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.31 في المئة من خلال تداول 25.9 مليون سهم عبر 1574 صفقة نقدية بقيمة 3.7 مليون دينار «نحو 11.2 مليون دولار».

وكانت شركات «مراكز» و«المنار» و«سكب ك» و«المساكن» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«زين» و«هيومن سوفت» و«أعيان» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «وطنية م ب» و«أولى وقود» و«عقار» و«الأنظمة» الأكثر انخفاضاً.