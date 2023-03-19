د.إبراهيم الحمود لـ«»: فترة توقف مجلس الأمة 2020 «ساقطة» لا تُحتسب 

• الفترة تُضاف إلى عمر المجلس ليكمل مدة الـ4 سنوات.. اعتباراً من اليوم

• المجلس يبدأ استكمال مدته الدستورية منذ تاريخ صدور مرسوم الحل

• تشكيل حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس

() – أكد أستاذ القانون في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان مجلس الامة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020 يشير إلى عودة المجلس السابق لاستكمال مدته القانونية البالغة 4 سنوات منذ تاريخ صدوم مرسوم حله .

وأوضح الحمود في تصريح خاص لشبكة «» الإعلامية أن فترة توقف المجلس عن الانعقاد منذ تاريخ حله إلى اليوم تعتبر فترة «ساقطة» لا تحتسب من عمر المجلس ، ولكنها تضاف إلى عمر المجلس العائد ، ليستكمل مدته القانونية كاملة وهي 4 سنوات اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2023.

وبشأن الحكومة ، أشار إلى أن سمو رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد النواف من المفترض أن يشكل الحكومة الجديدة وتؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس العائد بقوة الدستور .