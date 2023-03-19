مجلس الأمة

د.إبراهيم الحمود لـ«»: فترة توقف مجلس الأمة 2020 «ساقطة» لا تُحتسب 

منذ ساعة واحدة
0 2 دقيقة واحدة

• الفترة تُضاف إلى عمر المجلس ليكمل مدة الـ4 سنوات.. اعتباراً من اليوم 

• المجلس يبدأ استكمال مدته الدستورية منذ تاريخ صدور مرسوم الحل 

• تشكيل حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس

() – أكد أستاذ القانون في جامعة الكويت د. إبراهيم الحمود أن حكم المحكمة الدستورية اليوم ببطلان مجلس الامة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020 يشير إلى عودة المجلس السابق لاستكمال مدته القانونية البالغة 4 سنوات منذ تاريخ صدوم مرسوم حله .

وأوضح الحمود في تصريح خاص لشبكة «» الإعلامية أن فترة توقف المجلس عن الانعقاد منذ تاريخ حله إلى اليوم تعتبر فترة «ساقطة» لا تحتسب من عمر المجلس ، ولكنها تضاف إلى عمر المجلس العائد ، ليستكمل مدته القانونية كاملة وهي 4 سنوات اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 19 مارس 2023.

وبشأن الحكومة ، أشار إلى أن سمو رئيس الوزراء المكلف الشيخ أحمد النواف من المفترض أن يشكل الحكومة الجديدة وتؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس العائد بقوة الدستور .

منذ ساعة واحدة
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

جنان بوشهري تسأل وزيرة الشؤون عن تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري

يناير 11, 2023

خليل الصالح يطالب رئيس الوزراء باستعجال زيادة مخصصات الطلبة بالخارج

نوفمبر 21, 2022

مجموعة الـ7: ناقشنا مع رئيس الوزراء «العفو الشامل» و«سحب الجناسي»

أكتوبر 11, 2022

حمد العبيد: على الحكومة احترام إرادة الأمة وعدم الهروب إلى الأمام

يناير 10, 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى