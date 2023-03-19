«نابيسكو» تحقق 6.8 مليون دينار أرباحاً صافية في 2022

(كونا) – أعلنت الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) تحقيقها 6.8 مليون دينار كويتي (نحو 20.6 مليون دولار أميركي) أرباحاً صافية في 2022 مقارنة مع 4.8 مليون دينار (نحو 14.5 مليون دولار) في 2021 بزيادة نسبتها 41 في المئة.

وقالت الشركة في إفصاح منشور على الموقع الإلكتروني لبورصة الكويت اليوم الأحد إن ربحية السهم في 2022 بلغت 70.3 فلس مقارنة مع 49.8 فلس في 2021 بزيادة نسبتها 41 في المئة.

وعزت الزيادة في الأرباح إلى عدة أسباب منها ارتفاع إجمالي الايرادات بنسبة 33 في المئة، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بواقع 50 فلسا عن العام الماضي.

وأسست الشركة عام 1993 وأدرجت في بورصة الكويت عام 2003 ويبلغ رأسمالها المصرح به 10 ملايين دينار (نحو 30.3 مليون دولار) وتقدم الخدمات النفطية المساندة لعمليات حفر الابار واصلاحها وصيانتها وتجهيزها للانتاج.