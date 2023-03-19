نواب عائدون يشيدون بحكم «الدستورية»: انتصار للدستور 

أشاد عدد من نواب مجلس الأمة العائد بقوة الدستور بقرار المحكمة الدستورية اليوم ببطلان مجلس الامة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020.

وقال النائب عبد الله الطريجي «كل الشكر لقضائنا العادل في الانتصار للدستور.. حكم المحكمة الدستورية يصحح خطأ الحكومة في التعامل مع مجلس الامة السابق.. العودة إلى الحق فضيلة ولا يصح إلا الصحيح.. نسأل الله أن يعيننا على استكمال ما لم نتمكن من تحقيقه في مجلس 2020 وأن نكون عند حسن ظن الشعب الكويتي الوفي».

من جانبه قال النائب أحمد الحمد «الحكم الدستوري بإبطال المجلس بموجب الطعون التي قدمناها كان انتصارا للدستور وإعادة للأمور لنصابها الصحيح بعد الخلل الكبير الذي رأيناه في العملية الانتخابية برمتها».

بدوره قال النائب د.أحمد مطيع العازمي «صدر اليوم حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس 2022 ، هذا الحكم يجب أن يكون نبراسا يهتدى به ليضع حدا للعبث والتخبط المتكرر الذي أدى لإبطال العديد من المجالس النيابية ، الأمر الذي أثر سلبا على مسيرة الإصلاح والتنمية وتسبب في إعاقة سبل الإنجاز والنهوض بوطننا العزيز وشعبه الكريم».