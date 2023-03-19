4 لجان برلمانية تعقد اجتماعاتها اليوم الأحد

تعقد 4 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم الأحد لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها وتكليفات المجلس لها.

وتبحث لجنة القيم ومعالجة الظواهر السلبية ظاهرة الواسطة التي ينتج عنها الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وضياع الحقوق، وظاهرة الرشوة وأسباب انتشارها بأجهزة الدولة.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ما يستجد من أعمال.

وتدرس لجنة العرائض والشكاوى، الشكاوى أرقام (209 – 278 – 285 – 299 – 312 – 314 – 317 – 320 – 362 – 368 – 383 – 388 -394 – 397 – 398 – 413 – 416 – 420 ).

ويحضر الاجتماع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون المرأة والطفولة.

وتناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، المشروع بقانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المحال بالمرسوم رقم (183) لسنة 2019 المقدم من الحكومة، ومجموعة من الاقتراحات بقوانين، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.

وتعقد لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2023/2024، والحساب الختامـي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2021/2022.

كما تناقش اللجنة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية الواردة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2022.

وتنظر في المخالفات المالية التي أوردها جهاز المراقبين الماليين على مؤسسة الموانئ الكويتية الواردة في تقريره الختامي عما أسفرت عنه رقابته المسبقة على تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة وحساباتها الختامية للسنة المالية 2021/2022.

ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المالية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، وديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين.