اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

منذ 3 ساعات
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الإثنين عند مستوى 0.306 في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.02 في المئة لمستوى 0.327 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأحد.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.373 دينار والفرنك السويسري عند مستوى 0.330 دينار كما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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