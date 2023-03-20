اقتصاد

«الكويتية» توقع اتفاقية شراكة مع نظيرتها الماليزية.. لتعزيز التعاون

منذ 41 دقيقة
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(كونا) – وقّعت شركة الخطوط الجوية الكويتية اليوم الإثنين، اتفاقية شراكة ثنائية مع الخطوط الجوية الماليزية، لتعزيز أطر التعاون المشترك بين الطرفين في قطاع النقل الجوي التجاري بداية من مطلع أبريل المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الخطوط الكويتية» معن رزوقي في بيان صحفي، إن هذه الاتفاقية تعد باكورة تعاون مشترك وممتد بين الجانبين في جميع المجالات الخاصة بقطاع الطيران، مبيناً أنها تعد جزءاً مهما من العلاقات التاريخية والمتينة بين الكويت وماليزيا.

وأضاف رزوقي أن هذه الشراكة تهدف الى التوسع في شبكة خطوط الشركة عبر نظيرتها الماليزية، للوصول إلى مدن أسترالية وهي سيدني وملبورن وبيرث وأوكلاند في نيوزيلاند، وسيول في كوريا، وطوكيو في اليابان، وتايبيه في تايوان، وسنغافورة من خلال كوالالمبور.

وأوضح أن هذه الاتفاقية ستدعم تشغيل «الخطوط الكويتية» و«الخطوط الماليزية» للنقاط التي تتجاوز شبكة الخطوط الجوية الكويتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أن هذا التعاون المشترك سيعود بالفائدة على الجانبين معربا عن أمله في الوصول إلى أفضل الافاق عبر توسع شبكة الخطوط بين الطرفين لتحقيق الأهداف المنشودة.

منذ 41 دقيقة
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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