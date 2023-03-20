بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 49.03 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 49.03 نقطة ليبلغ مستوى 7013.14 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.69 في المئة.

وتم تداول 125.8 مليون سهم عبر 9808 صفقات نقدية بقيمة 39.9 مليون دينار «نحو 120.8 مليون دولار».

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 20.4 نقطة ليبلغ مستوى 5424.06 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.38 في المئة من خلال تداول 31.18 مليون سهم عبر 2024 صفقة نقدية بقيمة أربعة ملايين دينار «نحو 12.12 مليون دولار».

كما انخفض مؤشر السوق الأول 60.14 نقطة ليبلغ مستوى 7795.21 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.77 في المئة من خلال تداول 94.6 مليون سهم عبر 7784 صفقة بقيمة 35.8 مليون دينار «نحو 108.4 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 10.4 نقطة ليبلغ 5563.73 مستوى نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.19 في المئة من خلال تداول 30.15 مليون سهم عبر 1747 صفقة نقدية بقيمة 3.8 مليون دينار «نحو 11.5 مليون دولار».

وكانت شركات «المعامل» و«عقار» و«اكتتاب» و«سينما» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«بنك بوبيان» و«أجيليتي» و«وطني» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «تحصيلات» و«ثريا» و«أجيال» و«يونيكاب» الأكثر انخفاضاً.