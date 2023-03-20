عمومية «بيتك» تقر توزيع 15 بالمئة أرباحا نقدية و 10 بالمئة أسهم منحة عن 2022 

(كونا) – أقرت الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي (بيتك) اليوم الاثنين توزيع أرباح نقدية بنسبة 15 في المئة وتوزيع أسهم منحة بنسبة 10 في المئة عن السنة المالية 2022.

وقال رئيس مجلس إدارة (بيتك) حمد المرزوق في كلمة خلال الجمعية العامة العادية وغير العادية التي انعقدت بنسبة حضور للمساهين بلغت 8ر79 في المئة إن البنك استحوذ على 100 في المئة من أسهم رأسمال البنك (الأهلي المتحد – البحرين) تنفيذا لقرارات الجمعية العامة السابقة في يوليو الماضي.

وأضاف المرزوق أن العام الماضي شهد اكتمال صفقة الاستحواذ ونجاح المشروع الاستراتيجي الواعد الذي استمر العمل عليه لعدة سنوات ما يمثل مرحلة جديدة ومحورية في مسيرة (بيتك) لا تقل من حيث الأهمية والفرص والتحديات عن مرحلة التأسيس وبداية الانطلاقة قبل نحو 45 عاما.

وأوضح أن الاستحواذ جعل (بيتك) أكبر بنك في الكويت وثاني أكبر بنك إسلامي في العالم لترتفع بذلك قيمته السوقية إلى أكثر من 10 مليارات دينار كويتي (نحو 33 مليار دولار أمريكي) ويستأثر بما يزيد عن 25 في المئة من وزن السوق الأول الذي يمثل نحو 80 في المئة من بورصة الكويت.

وبين أن الاستحواذ كان تحديا مدروسا إذ جرى في 6 أكتوبر الماضي تداول أسهم الكيان الجديد في بورصتي البحرين والكويت وتحويل جميع أسهم البنك المستحوذ عليه إلى (بيتك) وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى نحو 3ر1 مليار دينار (نحو 2ر4 مليار دولار).

وأفاد بأن أرباح (بيتك) بلغت في عام 2022 نحو 7ر357 مليون دينار (نحو 1ر1 مليار دولار) بنسبة نمو 47 في المئة مقارنة بالعام السابق فيما بلغت ربحية السهم 58ر33 فلس بنسبة نمو 2ر29 في المئة مقارنة بالعام السابق.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (بيتك) بالتكليف عبدالوهاب الرشود في كلمة مماثلة إن المؤشرات المالية الرئيسية للبنك تعكس قوة الأداء والمتانة المالية وتعبر عن نجاح السياسات والخطط التي يتم تنفيذها.