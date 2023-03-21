اقتصاد

«أمازون» تعتزم تسريح 9 آلاف موظف إضافي

منذ 3 ساعات
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(د ب أ) – تعتزم شركة التجارة الإلكترونية الأميركية العملاقة «أمازون دوت كوم» تسريح 9000 موظف إضافي، إلى جانب خطتها الحالية لتسريح أكبر عدد من الموظفين في تاريخ الشركة.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن آندي جاسي الرئيس التنفيذي للشركة أعلن خطة شطب الوظائف الجديدة على نطاق داخلي.

وقال إنها ستتم خلال الأسابيع المقبلة، وستؤثر بشكل أساسي على العاملين في شركة خدمات الحوسبة السحابية «أمازون ويب سيرفسز»، وقطاعات الموارد البشرية والإعلان وخدمة البث المباشر «تويتش».

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن إمبراطورية التجارة الإلكترونية العملاقة سرّحت عدداً كبيراً من العاملين بعد عملية التوظيف الواسعة أثناء جائحة فيروس كورونا وازدهار نشاط التجارة الإلكترونية في العالم عامي 2020 و2021.

وبعد انتهاء الجائحة عانت «أمازون» من فائض كبير في أعداد الموظفين لديها، مما أجبرها على تنفيذ عمليات تسريح واسعة للعمالة.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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