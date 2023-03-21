ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 40% منذ بداية العام الجاري

(كونا) – أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع اليوم الثلاثاء ارتفاع عائدات القناة بنسبة 40 بالمئة منذ بداية العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وذكر ربيع في كلمة له خلال احتفالية ترسانة بورسعيد البحرية برفع العلم المصري على القاطرة «أمين زيد» أحدث قاطرات الأسطول البحري للهيئة أن عائدات القناة حققت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن 2 مليار و79 مليون دولار مقابل مليار و480 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد أن قناة السويس أصبحت تمتلك القدرة على تصنيع احتياجاتها من الوحدات البحرية بخبرات وأيادي مصرية بما يحقق الأهداف المرجوة ضمن رؤية متكاملة واستراتيجية طموحة لتوطين الصناعات البحرية في مصر.

وأوضح أن استراتيجية الهيئة تسعى إلى الحفاظ على التدفق الآمن والمستدام لحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجيستية والأنشطة البحرية وصناعات القيمة المضافة المدعومة بقاعدة من الخبرات البشرية المتراكمة تزيد عن 150 عاما.

وشدد على أن هيئة قناة السويس تولي اهتماما كبيرا بتطوير وتحديث أسطولها البحري كأحد الأهداف الرئيسية ضمن خطتها الطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات البحرية المقدمة للسفن العابرة وتوطين الصناعات البحرية من خلال برنامج متكامل يتضمن بناء 22 قاطرة.