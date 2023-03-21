الإبعاد لرجل وسيدتين لممارستهم أعمالاً منافية للآداب

• ضبط متهم بواقعة تحريض على الفسق

تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 3 اشخاص «رجل وسيدتين» بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في منطقة السالمية وجار إحالتهم الى الإبعاد.

من جهة أخرى، قالت وزارة الداخلية ان قطاع الأمن الجنائي ممثلا في إدارة حماية الآداب العامة والاتجار بالأشخاص تمكن من ضبط شخص قام بارتكاب واقعة تحريض على الفسق والفجور من خلال بث مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مخلة بالآداب العامة، حيث تمت احالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.