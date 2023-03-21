بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 28.6 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشرها العام 28.6 نقطة ليبلغ مستوى 7041.79 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المئة.

وتم تداول 119.5 مليون سهم عبر 9650 صفقات نقدية بقيمة 42.3 مليون دينار «نحو 128.16 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 22.2 نقطة ليبلغ مستوى 5446.32 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المئة من خلال تداول 36.3 مليون سهم عبر 2074 صفقة نقدية بقيمة 3.8 مليون دينار «نحو 11.5 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 31.8 نقطة ليبلغ مستوى 7827.03 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.41 في المئة من خلال تداول 83.2 مليون سهم عبر 7576 صفقة بقيمة 38.5 مليون دينار «نحو 116.6 مليون دولار».

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر «رئيسي 50» 25.25 نقطة ليبلغ 5588.98 مستوى نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.45 في المئة من خلال تداول 34.4 مليون سهم عبر 1726 صفقة نقدية بقيمة 3.6 مليون دينار «نحو 10.9 مليون دولار».

وكانت شركات «م سلطان» و«تحصيلات» و«وطنية» و«يونيكاب» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «بيتك» و«أجيليتي» و«وطني» و«بنك بوبيان» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «المساكن» و«المنار» و«بيان» و«بيت الطاقة» الأكثر انخفاضاً.