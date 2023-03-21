مرزوق الغانم: الدعوة للرجوع إلى الأمة لاختيار مَنْ يمثلها

قال رئيس مجلس الأمة مرزرق الغانم: «اليوم أخاطب الشعب الكويتي بكلام يقتضيه الظرف بعد حكم الدستورية وأقول لما كانت المصلحة العليا مقدّمة على المصالح الشخصية وإرادة الشعب التي نستمد منها شرعيتنا ولما كانت المناصب لا تعني لنا شيئاً فإن رسالتي الأولى هي الدعوة للرجوع الى الأمة لاختيار من يمثلها من خلال انتخابات نزيهة».

وأكد الغانم في مؤتمر صحفي بمجلس الأمة «الدعوة إلى الأمة لاختيار ممثليها يجب أن يكون بعد التحقق من الإجراءات كي لا يتكرر الإبطال الأمر الذي يستوجب إقرار مفوضية الانتخابات لتحصين المجلس المقبل قبل انتخابه»، مبيناً أن «تكرار الأخطاء الدستورية سيؤدي إلى نفس البطلان».

وأضاف «العودة إلى الأمة أشد إلحاحاً هذه المرة ليختار الشعب مَنْ يمثله، ولا يتكرر ما رآه الشعب راي العين في الفترة الماضية فالمؤمن لا يُلدغ من جحر مرتين»، مشدداً على احترام صلاحيات سمو الأمير وخياراته الدستورية.

بدوره قال نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي «لم نكذب على أحد ولم نقدّم وعوداً زائفة ونكرر سمعاً وطاعة يا سمو الأمير».

وأضاف «لمَنْ يقول إن الانتخابات الماضية هي عنوان الحقيقة وأنها لم تشوبها شائبة، ماذا لو حققنا واتضح أن هناك آلافاً صوّتوا ممن لا يحق لهم التصويت».

وأشار الشحومي إلى أن «خلايا شُكّلت لضرب أسماء، وهناك أجهزة مارست تضليلاً»، مضيفاً «أرى التحقيق في نتائج الانتخابات لنغلق الصفحة، وسنقدّم خطة وبرنامجاً لنتجاوز سنوات من الجدل».