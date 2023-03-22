اقتصاد

الدولار الأميركي يستقر أمام الدينار.. واليورو يرتفع

منذ 6 ساعات
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(كونا) – استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 0.306 في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.51 في المئة لمستوى 0.329 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.18 في المئة ليصل إلى مستوى 0.374 دينار في حين ارتفع الفرنك السويسري بنسبة 0.70 في المئة لمستوى 0.331 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ 6 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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