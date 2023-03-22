العملات المشفّرة ترتفع .. والبيتكوين تتداول أعلى 28.2 ألف دولار

ارتفعت البيتكوين خلال تعاملات الأربعاء، حيث بدت العملة المشفّرة وكأنها ملاذ آمن، مما حقق جزءًا واحدًا على الأقل من حلم مؤسسها «ساتوشي ناكاموتو» بأن تكون ملاذاً للمستثمرين عند معاناتهم.

وارتفعت البيتكوين بنسبة 0.29% عند 28288.75 دولار، في تمام الساعة 10:16 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات «كوين باس».

كما أضافت الإيثريوم نسبة 0.22% عند 1800.51 دولار، في حين تراجعت الريبل بنسبة 6.61% عند 45.79 سنت.

وأشارت صحيفة «إيه إف آر» الأسترالية إلى استمرار الحملات التنظيمية على صناعة التشفير، فقد طلب المنظم التحوطي لصناعة الخدمات المالية، من البنوك تقديم تحديثات يومية على أصولها المشفرة في إطار التدابير الاحترازية للكشف المبكر عن نقاط الضعف في الصناعة المصرفية المحلية والحصول على مزيد من المعلومات حول أي تأثير محتمل من انهيار بنك «إس في بي».