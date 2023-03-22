بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي الأميركي

أعلنت بنوك مركزية خليجية، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة تماشيا مع قرار الفيدرالي الأميركي.

وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق بين 4.75% و5%، موافقا بذلك توقعات السوق.

السعودية

قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 في المئة. ويأتي هذا القرار في ضوء التطورات النقدية العالمية، وأخذا بالاعتبار أهداف البنك المركزي.

قطر

رفع مصرف قطر المركزي سعر الفائدة للإيداع بمقدار 25 نقطة على أساس ليصبح 5.25% ، والإقراض بمقدار 25 نقطة على أساس ليصبح 5.75% ، اعتبارا من غداً الخميس.