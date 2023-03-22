بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 19.8 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 19.8 نقطة ليبلغ مستوى 7061.64 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.28 في المئة.

وتم تداول مليون 151.3 سهم عبر 9910 صفقات نقدية بقيمة 47.3 مليون دينار «نحو 143.3 مليون دولار».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 55.7 نقطة ليبلغ مستوى 5502.02 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.02 في المئة من خلال تداول 36.15 مليون سهم عبر 2473 صفقة نقدية بقيمة 4.8 مليون دينار «نحو 14.5 مليون دولار».

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9.07 نقطة ليبلغ مستوى 7836.10 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.12 في المئة من خلال تداول 115.17 مليون سهم عبر 7437 صفقة بقيمة 42.5 مليون دينار «نحو مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 24.04 نقطة ليبلغ مستوى 5564.94 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.43 في المئة من خلال تداول 34.08 مليون سهم عبر 2024 صفقة نقدية بقيمة 4.3 مليون دينار «نحو 13 مليون دولار».

وكانت شركات «خليج ت» و«المساكن» و«المنار» و«مشاريع» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «أجيليتي» و«بيتك» و«بنك بوبيان» و«وطني» فكانت الأكثر تداولاً لناحية القيمة في حين كانت شركات «منازل» و«أصول» و«بترولية» و«تحصيلات» الأكثر انخفاضاً.