اقتصاد

«سابك السعودية» تبدأ التشغيل التجاري لمشروع مشترك بالصين

منذ 4 ساعات
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(الأناضول) – أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» -أكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة- بدء مرحلة التشغيل التجاري للمشروع المشترك مناصفة مع شركة «ساينوبيك» لإنتاج البولي كربونات في الصين.

وقالت الشركة في إفصاح للبورصة ،الأربعاء، إن الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع تقدر بـ 260 ألف طن.

وذكرت أنه من المتوقع أن يبدأ الأثر المالي على نتائج الشركة خلال الربع الأول لعام 2023.

و«سابك» هي شركة تصنيع سعودية متنوعة، تعمل في إنتاج الكيماويات والوسائط، والبوليمرات الصناعية، والأسمدة والمعادن.

وعززت السعودية استثماراتها النفطية والمشتقات في الخارج من خلال أذرعها «أرامكو وسابك»، بحثا عن فرص استثمار وتوسيع عملياتها خارج حدود المملكة، ضمن رؤية 2030.

منذ 4 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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