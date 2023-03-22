مصر.. 7.5 مليارات دولار إيرادات منجم السكري للذهب منذ بدء الإنتاج

(كونا) – قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا اليوم الأربعاء ان إنتاج منجم السكري للذهب وصل الى 5.2 مليون أوقية منذ بدء الإنتاج وحتى نهاية فبراير الماضي بإيرادات تقدر بحوالى 7.5 مليارات دولار.

وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان أن الوزير الملا أشار خلال جولة تفقدية بمنجم السكرى بالصحراء الشرقية الى قدرة المنجم على تحقيق المزيد من النتائج في ظل الاستثمارات والنشاط الاستكشافي المكثف به فضلا عن بدء تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات جنوبي البلاد.

وأوضح الملا بحسب البيان أن تنامي أنشطة البحث والاستكشاف في ظل دخول شركات تعدينية عالمية للسوق المصري من خلال المزايدات المطروحة يثري هذا النشاط بخبرات وتقنيات متنوعة ويفتح الباب أمام تحقيق اكتشافات اقتصادية واستغلال أفضل للثروات التعدينية.

وذكر البيان أن الوزير الملا افتتح خلال الزيارة محطة للطاقة الشمسية بمنجم السكري بقدرة 36 ميغاوات اضافة لنظام تخزين بالبطاريات بسعة 7.5 ميغاوات لتغذية المنجم والتي جاءت كأحد الحلول لترشيد النفقات والحفاظ على استدامة الإنتاج.

وبين في هذا الصدد أن المحطة تساهم في تقليل استهلاك الوقود بالمنجم بمعدل 22 مليون لتر سنويا وكذلك تقليل الانبعاثات الكربونية بمعدل 60 ألف طن من مكافئ غاز ثاني أوكسيد الكربون سنويا.