أسعار النفط تتراجع مع تقييم المستثمرين لرفع الفائدة الأميركية

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، في أعقاب ثلاث جلسات من المكاسب، بعد أن جدد جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي التزامه بكبح جماح التضخم، بما في ذلك احتمال رفع أسعار الفائدة مجددا.

وبحلول الساعة 00:09 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا أو 1% إلى 75.89 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو 1.2% إلى 70.06 دولار للبرميل.

وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 مارس آذار في تسوية أمس الأربعاء.

وقال باول أمس الأربعاء إن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات «واضحة» على الاقتصاد الأميركي الذي يتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأميركي تباطؤه أكثر عن المتوقع من قبل هذا العام.

هذا وتسببت أزمة البنوك الأميركية في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، مع ترقب المستثمرين لقرار المركزي الأمريكي بشأن رفع الفائدة أمس الأربعاء.