أسواق الخليج تعوض جزءاً من خسائرها في أسبوع الفدرالي الأميركي

• مؤشر السوق السعودي يحقق أعلى مكاسب أسبوعية في 5 أشهر

• بورصة قطر ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي

عوضت أسواق الخليج جزاً من خسائرها في أسبوع رفع الفدرالي الأمريكي الفائدة، وحقق مؤشر السوق السعودي أعلى مكاسب أسبوعية في 5 أشهر، وارتفع مؤشر بورصة قطر للجلسة الثالثة على التوالي.

الكويت

تراجع المؤشر الأول الكويتي بنحو 0.3% في جلسة الخميس ليغلق بالقرب من أدنى مستوياته في 5 أشهر، كما تراجع المؤشر بنحو 0.4% خلال الأسبوع مسجلا ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

السوق السعودي:

ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.9% في جلسة الخميس مسجلاً أعلى مستوياته في أسبوعين وسط سيولة بلغت 4.4 مليار ريال.

وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 1.2% بعد تسجيله أكبر خسارة يومية له في شهر في جلسة الأربعاء نتيجة بدء التداول على السهم بدون أحقية التوزيعات النقدية.

كما ارتفع سهم أرامكو بنسبة 1.4% مسجلاً ثالث مكاسب يومية على التوالي بالتوازي مع ارتفاع أسعار خام برنت بنحو 1% إلى مستويات 77 دولار للبرميل في جلسة الخميس.

وقرر المركزي السعودي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس استجابة لقرار الفدرالي الأميركي الذي رفع أسعار الفائدة بنفس المقدار ليصل معدل الريبو العكسي في السعودي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2007 .

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 4.7% مسجلاً أعلى مكاسب أسبوعية له في 5 أشهر .

الإمارات

انخفض مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 0.6% متأثرا بانخفاض 1.7% لسهم شركة الدار العقارية وتراجع 2% في سهم ألفا ظبي القابضة.

كما انخفض المؤشر العام لسوق دبي بنحو 0.9% متأثراً بتراجع سهم إعمار العقارية 2.1% وسهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.4%.

وهبط سهم العربية للطيران بأكثر من 7% بعد انتهاء أحقية التوزيعات النقدية البالغة 15% من رأس المال.

قطر

وفي بورصة قطر، استعاد المؤشر العام مستويات 10000 نقطة بعد ارتفاعه مواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي .

وجاء الدعم لمؤشر البورصة القطرية من ارتفاع سهم بنك قطر الوطني 0.7% كما سجل سهم صناعات قطر مكاسب 0.9%.

وعلى مدار الأسبوع، حقق المؤشر مكاسب بنحو 1% مقابل خسائر بنسبة 8% في الأسبوع الذي سبقه.

بورصة مصر

أغلقت المؤشرات المصرية على ارتفاعات جماعية في جلسة الخميس وسط سيولة ضعيفة نسبياً بلغت 1.3 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 2.4% ليستعيد مستويات 15600 نقطة.

كما ارتفع المؤشر السبعيني بنحو 1.2% ليغلق عند مستويات 2765 نقطة.

وقفز سهما البنك التجاري الدولي 2.3 % والشركة القابضة المصرية الكويتية 10%.

ووافق البنك الدولي أمس الأربعاء على اتفاقية شراكة جديدة بقيمة 7 مليارات دولار مع مصر للفترة ما بين 2023 و2027.

كما أظهرت بيانات جلسة الخميس تسجيل الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 0.5 و217 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي شراء للمصريين بقيمة 217.5 مليون جنيه.

وعلى مدار الأسبوع، حقق المؤشر الثلاثيني مكاسب بنحو 6.3% بعد 5 أسابيع متتالية من الخسائر.

كما حقق المؤشر السبعيني أعلى مكاسب أسبوعية له في 20 شهراً بعد ارتفاعه بنسبة 8%.