الدولار الأميركي ينخفض أمام الدينار.. واليورو يرتفع

(كونا) – انخفض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الخميس بنسبة 0.13 في المئة إلى مستوى 0.305 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 1.25 في المئة إلى مستوى 0.333 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.68 في المئة ليصل إلى مستوى 0.377 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.70 في المئة إلى مستوى 0.334 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.