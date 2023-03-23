بنك إنجلترا المركزي يرفع معدل الفائدة إلى 4.25 في المئة

(كونا) – أعلن بنك انجلترا المركزي اليوم الخميس رفع معدل الفائدة بربع نقطة مئوية الى 25ر4 في المئة وذلك في الخطوة ال11 التي يتخذها على التوالي منذ ديسمبر 2021 بهدف تقليل نسب التضخم المرتفعة والبالغة حاليا 4ر10 في المئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان ان سبعة اعضاء من مجموع اعضائها التسعة صوتوا برفع معدل الفائدة الى 25ر4 في المئة ليصل الى هذا المستوى لاول مرة منذ أكتوبر من العام 2008.

من جهة اخرى غيرت اللجنة توقعاتها السلبية بشأن نمو الاقتصاد البريطاني هذا العام مبينة ان الناتج المحلي لن يدخل في مرحلة ركود وسيتم الانتقال من انكماش بنسبة 4ر0 في المئة الى نمو في حدود 2ر0 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

واضافت انها ستواصل اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من اجل دفع معدل التضخم على المدى المتوسط الى مستواه الطبيعي المحدد عند نسبة 2 بالمئة.

وكان معدل التضخم في بريطانيا قد سجل ارتفاعا مفاجئا خلال الشهر الماضي من نسبة 1ر10 في المئة الى 4ر10 في المئة مدفوعا بارتفاع اسعار المواد الغذائية التي قفزت في الاشهر الاخيرة بأسرع وتيرة تسجل منذ قرابة خمسة عقود.