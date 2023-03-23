اقتصاد

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 10.77 نقطة

منذ 5 ساعات
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(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 10.77 نقطة ليبلغ مستوى 7050.87 نقطة بانخفاض نسبته 0.15 في المئة.

وتم تداول 83.6 مليون سهم عبر 6531 صفقة نقدية بقيمة 32.5 مليون دينار كويتي «نحو 107.2 مليون دولار أميركي».

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 28.6 نقطة ليبلغ مستوى 5530.62 نقطة بارتفاع نسبته 0.52 في المئة من خلال تداول 15.8 مليون سهم عبر 1160 صفقة نقدية بقيمة 2.4 مليون دينار «نحو 7.92 مليون دولار».

في موازاة ذلك انخفض مؤشر السوق الأول 23.79 نقطة ليبلغ مستوى 7812.31 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.30 في المئة من خلال تداول 67.7 مليون سهم عبر 5371 صفقة بقيمة 30.1 مليون دينار «نحو 99 مليون دولار».

وارتفع مؤشر «رئيسي 50» 56.18 نقطة ليبلغ مستوى 5621.12 نقطة بارتفاع نسبته 1.01 في المئة من خلال تداول 13.2 مليون سهم عبر ألف صفقة نقدية بقيمة مليوني دينار «نحو 6.6 مليون دولار».

وكانت شركات «تجاري» و«مزايا» و«الخليجي» و«مبرد» الأكثر ارتفاعاً أما شركات «م سلطان» و«انجازات» و«متحدة» و«نور» فكانت الأكثر انخفاضاً في حين كانت شركات «بيتك» و«بنك بوبيان» و«اجليلتي» و«وطني» و«هيومن سوفت» الاكثر تداولات لناحية القيمة.

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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