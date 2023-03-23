اقتصاد

«بيتك»: خفض سعر الاستحواذ على «الأهلي المتحد» إلى 277 فلساً للسهم

منذ 17 دقيقة
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كشف بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن خفض سعر الاستحواذ الإلزامي على البنك الأهلي المتحد – الكويت، إلى 277 فلساً بدلاً من 285 فلساً.

وأوضح «بيتك» أن ذلك الخفض يأتي في ظل اعتماد عمومية «المتحد» لتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8 فلوس للسهم، حيث يأتي ذلك خلال فترة تجميع أسهم الاستحواذ المعلنة بين 28 مارس الجاري وحتى 3 مايو المقبل.

وأشار «بيتك» في بيان له إلى أنه قام بخصم قيمة التوزيعة النقدية للمتحد من سعر عرض الاستحواذ، وفقاً لما نصت عليه المادة (1-2-5-3) من الكتاب التاسع «الاندماج والاستحواذ» من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال.

منذ 17 دقيقة
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صورة studiopress

studiopress

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