الداخلية: تشكيل 6 فرق أمنية خاصة لمطاردة المتسولين في المناطق السكنية والأسواق

شكّلت وزارة الداخلية 6 فرق أمنية خاصة لمطاردة المتسولين في المناطق السكنية والأسواق وضبطهم وإبعادهم عن البلاد وإبعاد كفلائهم في حال دخلوا البلاد بفيزا عائلية، ووضع بلوك إقامات على الكفيل إن كان مواطنا.

وأكد المصدر ان بعد تزايد وانتشار ظاهرة التسول في المناطق السكنية والأسواق التجارية، من قبل البعض، تم تشكيل 6 فرق أمنية من الادارة العامة لمباحث شؤون الاقامة موزعة على المحافظات الست لمتابعة ومراقبة الوضع وضبط المتسولين الذين غالبا ما يكونون في الاسواق وعند المساجد والمنازل، وإحالتهم الى إدارة الإبعاد. وأوضح المصدر ان من يتم ضبطه متسولا فسيتم إبعاده عن البلاد ووضع عليه «بلوك» عدم دخول البلاد نهائيا، كما سيتم وضع منع إقامات على الكفيل إذا كان مواطنا وإن كان الكفيل مقيما فسيتم إبعاده أيضا عن البلاد.

وشنت وزارة الداخلية حملة على المتسولين، حيث ضبطت شخصين أمس بتهمة التسوّل في مناطق الأحمدي والفروانية والفحيحيل، وفي وقت سابق «7» أشخاص من مختلف الجنسيات بتهمة التسوّل، وإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

وأهابت بالجميع التفاعل والتعاون مع جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وذلك عن طريق الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسوّل يتم رصدها على الهواتف التالية «97288211 – 97288200 – 25582581 – 25582582»، أو هاتف الطوارئ «112»، والذي يستقبل البلاغات على مدار «24» ساعة، وأن يكون المواطن خفيراً على وطنه وحريصاً على الصالح العام.