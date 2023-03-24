تراجع العملات المشفرة.. والبيتكوين لا تزال أعلى 28 ألف دولار

تراجعت العملات المشفرة الجمعة في ظل الكثير من المخاوف سواء بشأن السياسة النقدية أو زيادة النشاط التنظيمي فضلًا عن الاضطرابات المصرفية.

وقال ممثلو الادعاء لـ”فرانس برس” الجمعة، إن كوريا الجنوبية تسعى لتسليم “دو كوون” رجل الأعمال الهارب ومؤسس عملة “تيرا” المشفرة، بعد اعتقاله في “الجبل الأسود” وتوجيه اتهامات له بالاحتيال في الولايات المتحدة.

وتم تسويق “تيرا” على أنها عملة مستقرة، والتي عادةً ما تكون مرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار الأمريكي لمنع التقلبات الشديدة في الأسعار، لكن الحقيقة أنها كانت عملة مستقرة حسابيًا عن طريق الخوارزميات ولم تكن مدعومة بأصول ، وبدلاً من ذلك كانت مرتبطة بالعملة “لونا”، ونتج عن ذلك محو حوالي 40 مليار دولار من القيمة السوقية عندما تعرضت العملتان إلى الهبوط في مايو 2022.

وتراجعت البيتكوين بنسبة 0.87% عند 28179.75 دولار، في تمام الساعة 12:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات “كوين باس”.

كما انخفضت الإيثريوم 1.35% إلى 1800.33 دولار، وهبطت الريبل 2.77% عند 42.94 سنت.