روسيا تدرس وقف صادرات القمح وزيت دوار الشمس

قد توصي روسيا بوقف مؤقت لصادرات القمح وزيت دوار الشمس بعد انخفاض حاد في الأسعار العالمية في الأسابيع لأخيرة بحسب تقارير صحفية روسية، حيث قالت التقارير إن وزارة الزراعة الروسية ستلتقي بممثلي القطاع هذا الأسبوع لمناقشة فكرة فرض قيود مؤقتة على الصادرات.

وتعتبر روسيا من بين أكبر مصدري القمح وزيت دوار الشمس والبذور في العالم.

ونقلت التقارير عن الحكومة قولها خلال اجتماع مغلق أمس الخميس إن أسعار زيت دوار الشمس تراجعت بأكثر من 20% خلال الأيام العشرة الماضية.