اقتصاد

ماسك ينفي تقريراً عن خطط لتمويل «سبيس إكس» من السعودية والإمارات 

منذ 5 ساعات
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نفى الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس أكس، الجمعة، تقريرا إعلاميا صدر في وقت سابق من الأسبوع، يفيد بأن مستثمرين من السعودية والإمارات يخططون للاستثمار في تمويل بمليارات الدولارات للشركة.

وأفادت المعلومات، الأربعاء، نقلا عن أشخاص مطلعين على المناقشات، بأن وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة تتخذ من أبوظبي مقرا تعتزمان الاستثمار في تمويل بمليارات الدولارات لشركة سبيس أكس.

وردا على التقرير، علق ماسك على تويتر “غير صحيح”.

وكان التقرير قد أشار إلى أن التمويل من المتوقع أن يجعل قيمة الشركة المصنعة للصواريخ تصل إلى نحو 140 مليار دولار.

وجمعت سبيس أكس ملياري دولار في عام 2022 و2.6 مليار دولار في عام 2020، وفقا لشركة رأس المال الاستثماري سبيس كابيتال.

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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