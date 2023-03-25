أمنيات

«الداخلية»: ضبط 13 مخالفاً.. وشخصين بتهمة التسوّل برفقة طفل

منذ 3 ساعات
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفاعلت مع البلاغات الواردة للابلاغ عن حالات التسوّل، وعليه تم ضبط شخصين بتهمة التسوّل برفقة طفل.

وأضافت أنها قامت بحملات تفتيشية على مختلف المناطق والمحافظات أسفرت عن ضبط 13 مخالفاً لقانون الإقامة والعمل، وتمت إحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. 

وناشدت الإدارة الجميع للإبلاغ الفوري عن أي حالة تسوّل يتم رصدها على الهواتف التالية: 97288211 – 97288200 – 25582581 – 25582582 أو هاتف الطوارئ 112 والذي يستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة.

منذ 3 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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