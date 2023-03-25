«الداخلية»: ضبط 9 أشخاص بتهمة «التسول».. و4 آخرين بتهمة «بائع متجول»

أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أنه في إطار الجهود الأمنية لمكافحة ظاهرة التسوّل، وبتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الباعة الجائلين، للحد من تلك الظواهر السلبية خلال شهر رمضان المبارك، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في ادارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وإدارة حماية الأحداث من ضبط 9 أشخاص من مختلف الجنسيات بتهمة «التسول».

وأضافت الإدارة أنه تم ضبط 4 أشخاص بتهمة «بائع متجول»، وتم تحرير مخالفات بحقهم ومصادرة المضبوطات من قبل بلدية الكويت بناءً على التعاون والتنسيق المسبق لذلك.

وقالت إنه جاري إحالتهم لجهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.