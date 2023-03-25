الرئيس التنفيذي لـ «Apple»: الابتكار يتطور بسرعة في الصين وأعتقد أنه سيتسارع أكثر 

أشار الرئيس التنفيذي لشركة Apple تيم كوك في أول تصريحات له السبت خلال زيارته للصين للإشادة بالبلاد على ابتكاراتها السريعة وعلاقاتها الطويلة مع صانعة iPhone الأميركية، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية.

كان كوك في بكين لحضور منتدى التنمية الصيني، وهو حدث تنظمه الحكومة وعاد للانعقاد مجدداً بعد أن أنهت البلاد سيطرتها على كوفيد في أواخر العام الماضي، وفقاً لـ «CNBC عربية».

إلى جانب كوك، يحضر الحدث كبار المسؤولين الحكوميين الأميركيين وكذلك الرؤساء التنفيذيين لشركات مثل Pfizer وBHP.

ونقلت صحيفة The Paperعن كوك قوله: “الابتكار يتطور بسرعة في الصين، وأعتقد أنه سيتسارع أكثر”.

وتأتي زيارته في وقت تتصاعد فيه التوترات بين بكين وواشنطن، حيث كانت Apple تتطلع إلى تقليل اعتمادها في سلسلة التوريد على الصين ونقل الإنتاج إلى مراكز جديدة وقادمة مثل الهند.

في العام الماضي، تعطل الإنتاج بشكل كبير في أكبر مصنع iPhone في العالم تديره Foxconn، وهي شركة موردة لـ Apple، بعد حدوث اضطرابات عمالية.

خلال تصريحاته، ناقش كوك أيضًا حاجة الشباب إلى التعليم، وأعلن أن شركته تخطط لزيادة الإنفاق على برنامجها التعليمي لسكان الريف إلى 100 مليون يوان.