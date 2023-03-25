الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول يتفقد موقع التسرب النفطي غرب الكويت

(كونا) – تفقد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود ناصر الصباح موقع حادث التسرب النفطي الذي وقع في غرب الكويت أخيرا للاطلاع على الجهود المتواصلة لإنهائه ومعالجة آثاره وتأكيد الدعم الرسمي.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت إن الرئيس التنفيذي للمؤسسة اطلع في الموقع برفقه الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان على كافة التفاصيل الخاصة بالتسرب والإجراءات التي تم اتخاذها منذ لحظة وقوع الحادث واستمع إلى شرح عن الإجراءات المتواصلة لضمان السيطرة الكاملة على التسرب في أسرع وقت ممكن وعودة كافة الأمور إلى طبيعتها.

وأوضحت أنه اطلع كذلك على تفاصيل الجهود التي بذلها المعنيون في كافة الفرق والإدارات المسؤولة عن أعمال مواجهة التسرب وأشاد بجهود جميع العاملين مؤكدا أهمية الالتزام بمعايير الصحة والسلامة والبيئة.

وذكرت المؤسسة أنه تم خلال الزيارة إبلاغ الرئيس التنفيذي والوفد المرافق بأن عمليات الإنتاج في موقع الحادث لم تتأثر على الإطلاق كما لم يتم تسجيل أو رصد أي غازات سامة حيث عملت الفرق المعنية على اتخاذ كافة التدابير اللازمة وفق الضوابط والشروط المعمول بها.

وكانت (نفط الكويت) أعلنت في بيان صحفي الاثنين الماضي عدم وجود إصابات ناجمة عن هذا التسرب وعدم تأثر عمليات الانتاج وعدم رصد غازات سامة مشيرة الى تواجد الفرق المعنية في الشركة بموقع الحادث للتعامل حسب الاجراءات المتبعة في مثل هذه الأمور.

كما أكدت في اليوم التالي أن الحادث تحت السيطرة وأن فرق الطوارئ المختصة متواجدة في الموقع وتعمل على مدار الساعة للتعامل مع أي تطور.

وطمأنت المواطنين والمقيمين أنه لا يوجد أي تأثير على الصحة أو السلامة العامة جراء الحادث وأن جميع القراءات من محطات الرصد جاءت ضمن الحدود المسموح بها.