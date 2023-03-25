اقتصاد

ماسك ينفي خطط «سبيس إكس» للحصول على تمويل خليجي

منذ 5 ساعات
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نفى إيلون ماسك الملياردير ومؤسس شركة سبيس إكس، تقريراً إعلامياً صدر في وقت سابق من الأسبوع الماضي قال: «إن مستثمرين من الإمارات والسعودية يخططون للاستثمار في جولة تمويل بمليارات الدولارات للشركة».

وأفادت المعلومات يوم الأربعاء، نقلاً عن أشخاص مطلعين على المناقشات، بأن وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة تتخذ من أبوظبي مقراً تعتزمان الاستثمار في جولة تمويل بمليارات الدولارات لشركة سبيس إكس.

ورداً على التقرير، كتب ماسك على تويتر «غير صحيح».

وكان التقرير قد أشار إلى أن جولة التمويل من المتوقع أن تجعل قيمة الشركة المصنعة للصواريخ تصل إلى نحو 140 مليار دولار.

وجمعت سبيس إكس ملياري دولار في 2022 و2.6 مليار دولار عام 2020، وفقاً لشركة رأس المال الاستثماري سبيس كابيتال.

منذ 5 ساعات
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صورة studiopress

studiopress

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