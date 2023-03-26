اقتصاد

الدولار الأميركي يرتفع أمام الدينار.. واليورو ينخفض

منذ ساعتين
0 2 أقل من دقيقة

(كونا) – ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 0.15 في المئة إلى مستوى 0.306 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 1.29 في المئة إلى مستوى 0.239 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.67 في المئة ليصل إلى مستوى 0.374 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.39 في المئة إلى مستوى 0.332 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.002 دينار.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.

منذ ساعتين
0 2 أقل من دقيقة
صورة studiopress

studiopress

مقالات ذات صلة

«الطاقة الدولية»: روسيا خسرت أوروبا كأكبر عميل لها.. إلى الأبد

نوفمبر 29, 2022

«غرفة التجارة» تُطلق خدمة التصديق على فواتير المنشأ «إلكترونياً»

نوفمبر 13, 2022

النفط الكويتي يرتفع 80 سنتاً ليبلغ 76.29 دولاراً للبرميل

منذ أسبوع واحد

«بورصة الكويت» تحقق 15.1 مليون دينار أرباحاً صافية خلال 9 أشهر

أكتوبر 30, 2022

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى