مجلس الأمة

الطريجي: لا أجد مبرراً لدعوة المواطنين إلى الاحتشاد في ساحة الإرادة

منذ ساعتين
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• التشكيك غير المبرر في السلطة القضائية يمثل إساءة لمرفق العدالة

• البعض يحاول الزج بأحكام القضاء وأسرة الحكم في خلافات بين السلطتين

أكد النائب د.عبدالله الطريجي أنه لا يجد مبرراً لدعوة المواطنين إلى الاحتشاد في ساحة الإرادة ونحن في شهر رمضان .

وقال الطريجي في تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر «حق التعبير مكفول في إطار القانون لكني لا أجد مبررا لدعوة المواطنين إلى الاحتشاد في ساحة الإرادة ونحن في شهر رمضان شهر العبادة والتقرب إلى الله، ولا أجد تفسيرا لمحاولات البعض خلط الأوراق عبر الزج بأحكام القضاء وأسرة الحكم في خلافات سياسية بين السلطتين.. اتقوا الله في الكويت».

وأضاف «من حقك الانتقاد واتخاذ ما يلزم للطعن على الأحكام القضائية في إطار الدستور والقانون أما التشكيك غير المبرر بالسلطة القضائية فهو يمثل إساءة لمرفق العدالة الذي نلجأ إليه بعد الله من أجل الحصول على حقوقنا، وإذا فقد الناس الثقة بالقضاء لا قدر الله فإن أمننا واستقرارنا سيكونان في خطر» .

منذ ساعتين
0 2 دقيقة واحدة
صورة studiopress

studiopress

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