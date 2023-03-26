بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 21.9 نقطة

(كونا) – أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على انخفاض مؤشرها العام 9ر21 نقطة ليبلغ مستوى 91ر7028 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر55 مليون سهم عبر 4077 صفقة نقدية بقيمة 7ر17 مليون دينار (نحو 6ر53 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 3ر11 نقطة ليبلغ مستوى 27ر5519 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 21ر0 في المئة من خلال تداول 3ر14 مليون سهم عبر 984 صفقة نقدية بقيمة 15ر2 مليون دينار (نحو 5ر6 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر26 نقطة ليبلغ مستوى 10ر7786 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 34ر0 في المئة من خلال تداول 3ر41 مليون سهم عبر 3093 صفقة بقيمة 5ر15 مليون دينار (نحو 9ر46 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 6ر17 نقطة ليبلغ مستوى 46ر5603 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 في المئة من خلال تداول 9ر13 مليون سهم عبر 789 صفقة نقدية بقيمة 9ر1 مليون دينار (نحو 7ر5 مليون دولار).

وكانت شركات (مراكز) و(معادن) و(بترولية) و(بيت الطاقة) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(بنك بوبيان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (تحصيلات) و(أركان) و(الأولى) و(مبرد) الأكثر انخفاضا.